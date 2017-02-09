Король Испании вывез семью в Пиренеи покататься на лыжах

Король Фелипе, королева Летисия и их дочери Леонор и София провели несколько дней в Пиренеях, катаясь на горных лыжах. Общая протяженность доступной для катания поверхности курорта Астун, который королевская семья посетила в воскресенье утром, и станции Канданчу составляет 100 километров, и это одна из самых значительных цифр среди горнолыжных комплексов Испании.

Связь семьи короля с долинами Арагона зародилась еще в детские годы Фелипе: его первые эксперименты с горными лыжами начались именно здесь. В этом году альянс Астун-Канданчу предлагает любителям зимнего отдыха 101 трассу общей протяженностью 100 километров, а также 14 различных маршрутов и 40 подъемников, способных перевезти 46 000 человек в час. Кроме того, станции связывает бесплатный транспорт, который преодолевает расстояние между ними за 8 минут. Единый ски-пасс действует на обоих курортах, поэтому лыжники могут кататься как в Астуне, так и в Канданчу.

Идея подобного сотрудничества зародилась в зимний сезон 1999-2000 годов, когда обе станции побили исторические рекорды по числу посетителей: каждую из них посетило более 300 000 человек.