Что делать при встрече с португальским корабликом?

Спасательная служба Балеарских островов призвала население не паниковать из-за появления на архипелаге колоний физалий, или португальского кораблика, и дала свои рекомендации о том, как действовать при встрече с этими ядовитыми организмами, похожими на медуз.

В службе 112 подчеркнули, что единичные колонии были найдены на балеарских пляжах мёртвыми, но посоветовали даже в этом случае не прикасаться к физалиям, поскольку их яд может действовать на протяжении нескольких часов после смерти. Специалисты также заверили, что по мере повышения температуры воды португальские кораблики будут исчезать. В то же время они обратились к жителям с просьбой сообщать о новых экземплярах.

В случае ожога специалисты рекомендуют не тереть повреждённый участок, не использовать полотенца, песок или грязь. Необходимо извлечь остатки волокон с кожи с помощью пинцета или другого подходящего предмета, промыть место ожога обильным количеством морской (но ни в коем случае не пресной) воды и, чтобы приглушить боль, приложить холод, избегая прямого контакта с кожей. Также рекомендуется проверить купальники и одежду на наличие фрагментов волокон, поскольку они могут быть активны на протяжении нескольких дней. Эксперты предупреждают, что не следует прибегать к использованию уксуса, аммиака, спирта или мочи, поскольку они могут повысить риск возникновения инфекции. Кроме того, рекомендуется избегать прямого попадания солнечных лучей.

Специалисты сообщают, что ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок. Также человек может испытывать головокружение, онемение мышц, затруднения в дыхании и тахикардию, у него также может повыситься температура и потоотделение. Особую внимательность следует проявлять в случае с детьми, пожилыми людьми, аллергиками, астматиками и людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями.