Главная площадь Севильи названа одной из самых "эффектных" достопримечательностей мира

Площадь Испании в Севилье заняла второе место в рейтинге самых впечатляющих достопримечательностей мира, по версии портала о путешествиях TripAdvisor.

Всего TripAdvisor отметил в этой категории 759 достопримечательностей в 68 странах.

Площадь Испании поднялась на одну строчку по сравнению с прошлогодним результатом, а победителем второй год подряд стал храм Ангкор Ват в Камбодже. В мировой рейтинг также вошла Кордовская соборная мечеть, которая опустилась с третьего места на пятое.

В список самых впечатляющих достопримечательностей Европы также вошёл собор Святого семейства в Барселоне, занявший 11 место. В этом рейтинге кордовская мескита заняла третье место, а севильская площадь - 1 место.

В десятке самых эффектных достопримечательностей Испании также оказалась Альгамбра (Гранада), Севильский алькасар, Каса-Батльо (Барселона), Севильский кафедральный собор, Королевский дворец (Мадрид), Центральный рынок Валенсии, и рынок Бокерия (Барселона).