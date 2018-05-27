Музей королевы Софии попал в топ-20 самых посещаемых в мире

По данным 12-го совместного доклада компаний TEA и AECOM Theme Index and Museum Index 2017, за год в столичном центре искусств побывали более 3,89 млн человек, что почти на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, музей занял 17 место в рейтинге, который возглавил парижский Лувр с 8,1 млн посетителей.

В европейском рейтинге самых посещаемых музеев центр имени королевы Софии расположился на 8 строчке. В этот список вошло ещё одно культурное заведение в Испании - музей Прадо, который занял 13 место, приняв за год 2,8 млн посетителей.