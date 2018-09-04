Число иностранных туристов в Испании в июле резко упало

В июле 2018 года Испанию посетило 9,98 млн иностранных туристов, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый значительный спад за последние восемь лет. Он связан с сокращением туристического потока из Соединённого Королевства, Франции и Германии.

Число визитов британцев сократилось на 5,6% до 2,2 млн, французов – на 11,4% до 1,4 млн, немцев – на 6,2% до 1,3 млн. Также в июле приехало на 4,9% меньше туристов из Нидерландов (530 тысяч) и на 6% меньше – из Италии (480 тысяч). С другой стороны, турпоток из скандинавских стран вырос на 0,2% до 760 тысяч, а из США – на 12,7% до 360 тысяч.

С начала года общий поток иностранных туристов показал небольшой рост в 0,3%. По данным Национального статистического института, в общей сложности в Испании за 7 месяцев побывало 47,09 млн иностранцев.

Также сообщается, что в июле излюбленным направлением иностранных туристов в Испании были Балеарские острова, на которые пришлось 24,4% общего потока, или 2,43 млн визитов. В то же время по сравнению с предыдущим годом наблюдался спад на 2,2%.

В Каталонии в июле число туристов из-за рубежа упало на 6,7% до 2,38 млн, в Андалусии – на 2,2% до 1,32 млн, на Канарских островах – на 5,6% до 1,12 млн, в Валенсийском сообществе – на 6,9% до 1,13 млн. В Мадриде, напротив, был зафиксирован рост туризма на 7,7% до 620 тысяч человек.

Иностранцы также стали меньше тратить в Испании. За июль они оставили в стране 11,7 млн евро, на 0,9% меньше в сравнении с прошлым годом. Средние расходы на человека при этом выросли на 4,2%, а ежедневные траты – на 9,5%.

За первые семь месяцев расходы иностранных туристов составили в общей сложности 50,7 млн евро, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Среднестатистический иностранец потратил в Испании 1777 евро за поездку, а ежедневно он в среднем платил 152 евро.