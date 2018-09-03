В Малаге прошёл «секретный» арт-фестиваль

В воскресенье в Малаге завершился Фестиваль тайного искусства. Он объединил в себе театр, танцы и живую музыку с андеграундными пространствами столицы Коста-дель-Соль.

Изюминка фестиваля заключается в том, чтобы держать зрителей в неведении по поводу места проведения представлений. Уникальные перформансы проводятся ежедневно, а зрители получают уведомление с адресом на электронную почту за 24 часа до начала шоу. Так, местом проведения мероприятий могла стать гостиная в жилом доме, пустая картинная галерея или сад.

1 сентября состоялось Top Secret Show – секретное представление, о котором до последнего ничего не было известно.

Ключевое событие фестиваля – французская театральная пьеса-танец LOVE, в которой публика взаимодействует с актёрами и танцовщиками перед началом шоу с помощью мобильного приложения.