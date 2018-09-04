Валенсия может стать первой европейской столицей «умного» туризма

Валенсия входит в число претендентов на звание европейской столицы «умного» туризма 2019 года. Заявка Валенсии опирается на четыре составляющих – устойчивость, доступность, технологичность и культурное наследие, которыми располагает город.

Инициатива ЕС по присуждению титула «умной» столицы направлена на продвижение концепции устойчивого, инклюзивного и инновационного туризма. В этом году статус будет присуждаться впервые. Два города-победителя будут объявлены в Европейский день туризма 7 ноября.

В валенсийском Совете по устойчивому экономическому развитию отмечают, что туристическая модель в городе тесно связана с городской средой. Власти считают, что наделение Валенсии титулом европейской столицы, стало бы признанием усилий всех государственных и частных организаций по продвижению туризма с пользой для экономики, экологии и общества в рамках Стратегического плана Валенсия-2020.

В Совете заверяют, что город стремится к сбалансированному развитию туризма с помощью создания экономических возможностей и рабочих мест, минимизации воздействия на окружающую среду и достижения компромисса между всеми вовлечёнными в этот процесс сторонами. Так, например, мэрия запустила технологическую платформу «Валенсия – умный город» (VLCi) для организаций, а также работает над созданием системы туристической информации.

Кроме того, власти отмечают, что в Валенсии создана безбарьерная среда, которая позволяет принимать любых туристов. Также имеются пляжи, доступные для людей с разными физическими возможностями.

При всей технологичности и современности, в Валенсии есть три объекта, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: шёлковая биржа Лонха-де-ла-Седа, Водный трибунал и праздник Фальяс.

В числе претендентов на звание европейской столицы «умного туризма» ещё два испанских города – Пальма и Малага. Они соревнуются с Лионом и Нантом (Франция), Брюсселем (Бельгия), Хельсинки (Финляндия), Любляной (Словения), Познанью (Польша) и Таллинном (Эстония).