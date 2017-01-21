Центральный рынок Таррагоны откроется 16 марта

Открытие Центрального рынка Таррагоны (Mercat Central de Tarragona) намечено на 16 марта, сообщает La Vanguardia со ссылкой на заявления директора муниципальной компании Espimsa Эльвиры Феррандо. На его строительство ушло почти целое десятилетие и 46 миллионов евро. Всего в здании рынка разместится около 40 торговых мест, а также супермаркет Mercadona, еще 14 коммерческих помещений и подземная парковка.

По предварительным прогнозам, 11 марта станет последним днем работы временного павильона, разбитого около десяти лет назад около рынка. Его демонтируют сразу после открытия нового здания. Впрочем, Феррандо отметила, что в настоящий момент рассматривается возможность использования шатра для других целей. На это потребовалось бы еще примерно 200 000 евро.

В свою очередь, Министерство развития Испании намерено профинансировать застройку освободившегося места в том случае, если павильон будет решено разобрать. Необходимые работы могут быть реализованы за шесть месяцев.

При реконструкции старого здания рынка была сохранена оригинальная металлическая структура его крыши. 48 торговых мест будут расположены на одном этаже, общая площадь которого составляет 2 500 квадратных метров. В цокольном этаже разместится супермаркет Mercadona.