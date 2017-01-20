Спелеологи из Кантабрии обнаружили самый глубокий в Испании вертикальный колодец

Группа кантабрийских спелеологов обнаружила и изучила крупнейший в Испании вертикальный колодец, который также может оказаться одним из самых глубоких в мире. Как сообщают информагентства страны, его глубина составляет 435,92 метра. Расположен колодец поблизости от муниципалитета Руэсга.

Спелеологи осматривали колодец в течение летних месяцев, однако обнаружен он был весной, неподалеку от другого колодца, 346-метрового Лос-Пасьегос, который до этого момента считался самым глубоким на материке. Найденная вертикальная скважина оказалась длиннее почти на сто метров.

Спуск занимает около полутора часов без учета подготовки необходимо снаряжения. На обратный подъем требуется уже порядка трех часов, если осуществлять его в активном темпе. Глубина колодца примерно эквивалентна полутора Эйфелевым башням.

Скважина была названа Gran Pozo MTDE в честь компании из городка Рамалес-де-ла-Виктория, занимающейся продажей оборудования для спелеологов и оказавшей активную поддержку в изучении колодца. В соответствии с международной классификацией, он входит в десятку самых глубоких в мире.

В долгосрочной перспективе обнаруженную скважину планируется "объединить" с другими объектами данного района в сложную систему галерей и колодцев для дальнейшего изучения.