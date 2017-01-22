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          Новости Испании » Новости » Туризм » В Сантандере создан новый туристический маршрут, посвященный детективам и преступлениям

          В Сантандере создан новый туристический маршрут, посвященный детективам и преступлениям

          10:36 22.01.2017

          На туристической выставке Fitur в Мадриде администрация Сантандера представила новый необычный проект, который позволит гостям города познакомиться с ним через произошедшие в нем детективные истории. По словам советника мэрии по вопросам культуры и туризма Мириам Диас, это интерактивное представление впервые состоялось прошлой осенью в рамках молодежной развлекательной программы "Ночь молода" (La Noche es Joven).

          Концепция предложения включает в себя театрализованное зрелище и мобильное приложение, содержащее путеводитель по четырем зонам совершения преступлений. Участникам необходимо первыми разгадать каждое из предложенных дел с помощью подсказок. Помимо этого, программа позволит им вступить во взаимодействие с актерами и получить уведомление по мере приближения к ним либо приостановить действо.

          Стоимость участия в маршруте составит около 20 евро. Для семей будет действовать отдельный тариф. Билеты поступят в продажу 1 марта, и после их покупки гости получат доступ к скачиванию мобильного приложения. В каждом из представлений смогут участвовать максимум 40 человек.

          Диас отметила, что новые машруты являются частью программы, ориентированной на привлечение гостей в Сантандер и отличающейся от традиционных туристических инициатив.

          Темы: Туризм

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