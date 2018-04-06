В отеле в центре Барселоны произошел пожар

Столб дыма поднялся над крышей отеля Expo, расположенного неподалёку от вокзала Sants в Барселоне.

Пожарные быстро потушили огонь. Постояльцы и работники отеля были эвакуированы, никто не пострадал.

Возгорание произошло в 12:50 на верхнем этаже здания. Пламенем было охвачено оборудование системы кондиционирования, что стало причиной чёрных клубов дыма, которые были видны издалека.

Сообщение в экстренную службу поступило в течение 10 минут. На место выехало несколько пожарных бригад. После ликвидации пожара, они приступили к проветриванию здания и проверке структурных повреждений.