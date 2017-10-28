Барселонские таксисты пообещали перекрыть въезд в город

Профсоюз Elite Taxi объявил о проведении нового «медленного марша» в Барселоне в понедельник, 30 октября. Таксисты собираются перекрыть въезд в город в знак протеста против деятельности таких компаний, как Uber и Cabify.

Участники акции протеста намерены повторить январскую «операцию «Улитка», в которой приняли участие 5 тысяч таксистов. Начало манифестации в понедельник запланировано на 11:30 в Терминале 1 аэропорта Эль-Прат. Такси с чётными регистрационными номерами будут двигаться по объездной дороге Ronda Litoral, а обладатели нечётных номеров – по Ronda Litoral, передаёт La Vanguardia.

Таксисты недовольны выдачей порядка 3 тысяч новых лицензий на предоставление услуги «автомобиль с водителем», что, по их мнению, является губительным для такси. Профсоюз требует «уважения и защиты» на фоне «невыполненных обещаний». В профессиональном объединении считают, что имеет место «политический заговор», благодаря которому Uber, Cabify и прочие компании могут работать на рынке для того, чтобы «вытеснить такси».