Стартап из Валенсии предложит фанатам сериала "Очень странные дела" бесплатную экскурсию

Стартап Guruwalk из Валенсии представил бесплатную экскурсию для поклонников сериала Netflix "Очень странные дела", сообщают информационные агентства Испании. Участники маршрута смогут посетить некоторые из площадок в городе Джексон (штат Джорджия, США), где проводились его съемки.

Запуск этой инициативы приурочен к премьере второго сезона, которая состоится 27 октября. В сопровождении гида, знатока и фаната шоу, гости смогут погрузиться в атмосферу сериала, с ее эстетикой 80-х годов прошлого столетия и ностальгией, которую она вызывает у зрителей. Кроме того, сюжетная линия полна тайн и паранормальных явлений.

Каждую субботу в 20:00 фанаты "Очень странных дел" смогут посетить библиотеку, заброшенный карьер, здание суда и комиссариат полиции. Экскурсия оплачивается после ее завершения, а размер вознаграждения каждый участник определяет сам.

Это уже не первый проект подобного рода: в сентябре был представлен тематический маршрут, посвященный сериалу Narcos, также снятому компанией Netflix. Его основная идея заключалась в том, чтобы развенчать мифы вокруг личности Пабло Эскобара.

Представители Guruwalk называют свое детище "первым международным сообществом, посвященным бесплатным экскурсиям, участники которого могут поделиться своим опытом с пользователями со всего мира". Миссия стартапа заключается в том, чтобы стать источником дохода для гидов, желающих работать в развивающихся странах, однако в целом его география охватывает весь мир.