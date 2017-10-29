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          Новости Испании » Новости » Туризм » Лучшие тематические маршруты в Испании по случаю Хэллоуина

          Лучшие тематические маршруты в Испании по случаю Хэллоуина

          20:51 29.10.2017

          Городские легенды, мистика и криминал… Для тех, кто еще не спланировал свои развлечения на Хэллоуин, испанские информагентства составили список лучших тематических маршрутов в Мадриде, Барселоне, Витории, Валенсии, Севилье, Гранаде, Толедо.

          Городские экскурсии – классический туристический формат, однако во время Хэллоуина подобные предложения могут быть крайне интересными и для местных жителей. Во многих городах специализированные гиды проводят для всех желающих маршруты по самым загадочным и ужасающим их уголкам. 

          Мадрид

          Жителей и гостей столицы ждет мероприятие "Готов испытать настоящий страх в Мадриде?", в ходе которого гид расскажет самые страшные ее истории во время визита в дома с привидениями. Кроме того, программа тематических развлечений также включает в себя ночной маршрут "Ночь духов", начинающийся от культурного центра Conde Duque. Его участникам предстоит услышать загадочные голоса на электронных звуковых записях. 

          Тем же, кто предпочитает разнообразные тематические костюмы, придется по вкусу хоррор-эстафета MadMovie по центру города, в ходе которой им предстоит преодолеть разнообразные препятствия. 

          Барселона

          В Барселоне состоится экскурсия Horror Tour, которая пройдет по бульвару Рамбла и Готическому кварталу. Она будет посвящена историям смертей, демонам и призракам, населяющим каталонскую столицу. 

          В свою очередь, маршрут "Ночная криминальная Барселона" охватит ключевые точки на карте истории преступлений района Сьютат-Велья. 

          Те же, кто не против ожидания, с 18 по 25 ноября смогут принять участие в двухчасовом "Вампирском маршруте" по местам, упомянутым в местных легендах об этих кровожадных созданиях. Особое место в их ряду занимает известная женщина-вампир Энрикета Марти. 

          Витория

          В Витории запланирован "Маршрут тишины Белого Города", который проходит по местам действия одноименного полицейского триллера. 

          Валенсия

          В этом средиземноморском городе для всех желающих подготовлена экскурсия "Зачарованная Валенсия", в ходе которой за полтора часа гид покажет участникам места обитания потусторонних существ. 

          Севилья

          Любители всего неизведанного смогут присоединиться к маршруту "Испытай на себе загадочную и зачарованную Севилью", который покажет им город с доселе неизвестной стороны.

          Гранада

          По случаю Хэллоуина здесь была создана экскурсия "Загадочная Гранада", в основу которой легли самые ужасающие события из истории города, связанные с религиозными преступлениями и такими средневековыми явлениями, как каннибализм. 

          Толедо

          В столице Кастилии – Ла-Манчи пройдет экскурсия "Толедо: ночь легенд", открывающая ее с малоизвестной волшебной стороны и проливающая свет на загадочные истории города трех культур. Чуть позже, 3 декабря, стартует мероприятие "Волшебный Толедо: пещеры, заколдованные дома и тайны", посвященное колдовству, тамплиерам и школе алхимии.

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          Темы: Туризм  Мадрид  Барселона  Валенсия  Севилья  Гранада  Витория

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