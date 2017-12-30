Антитеррористические службы Испании будут отслеживать бронирования квартир и машин в Интернете

Власти Испании намерены уделять особое внимание сервисам по аренде автомобилей и жилья, для того чтобы предотвратить возможные террористические атаки.

В Министерстве внутренних дел на этой неделе назвали некоторые меры, которые планируется внедрить в рамках Антитеррористического пакта, направленного, среди прочего, на борьбу с растущим числом джихадистов на территории Испании.

Правоохранительные органы будут тщательнее проверять лиц, бронирующих жильё в Испании на короткий срок, в том числе, с помощью таких сервисов как Airbnb и Booking.com. Учитывая тот факт, что во время теракта в Барселоне в августе был совершён наезд на пешеходов, 16 из которых погибли, в поле зрения властей также попали службы проката автомобилей.

Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом МВД Испании работает над устранением пробелов в иммиграционном законодательстве. Как отметил министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо, меры будут введены в течение будущего года.

Компания Airbnb в этом году также ввела дополнительные проверки, чтобы обезопасить жильцов и хозяев арендного жилья.