Половина немецких туристов считают Испанию опасным направлением

По мнению экспертов, на такой результат повлиял каталонский кризис, теракт в Барселоне в августе, а также протесты против туристов в разных регионах Испании.

По количеству туристов, посещающих Испанию, Германия уступает лишь Великобритании. За одиннадцать месяцев 2017 года в стране побывало более 10,8 миллионов немцев.

Самым безопасным направлением большинство респондентов (77%) назвали родную Германию. За ней следуют Австрия, Швейцария, Скандинавия и Италия. Испания заняла шестое место, обогнав по этому показателю Канаду, Австралию, Бельгию и Нидерланды. В числе наименее безопасных стран была названа Украина, Мексика, Россия, Китай, ЮАР и ОАЭ.