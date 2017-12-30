В Барселоне запретили продавать корм для голубей на площади Каталонии

Власти Барселоны решили положить конец традиции кормления голубей на площади Каталонии. С января будущего года торговцы на площади больше не смогут продавать зерно, которым туристы и жители Барселоны кормили городских птиц.

Как сообщает газета La Vanguardia, мэрия аннулировала соответствующие лицензии для торговых точек, где отныне будут продавать только сладости. Городские власти давно рассматривали возможность ввести такой запрет, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение популяции голубей в столице Каталонии. Тем не менее, его введение откладывалось из-за популярности этого развлечения, в первую очередь, среди туристов.

В начале 2018 года администрация Барселоны представит новый пакет мер для контроля популяции голубей, а также отчитается по итогам первого года работы проекта, в рамках которого в городе было установлено 42 кормушки с добавками, обладающими стерилизующим эффектом. Власти также пытаются призвать к сознательности любителей подкармливать птиц.

Торговцы негативно встретили это решение и намерены выступить с коллективным протестом против запрета, поскольку значительная доля продаж приходится именно на зерно для голубей.

В то же время, предложенные меры не предусматривают полный запрет на кормление птиц на площади, поскольку туристы и местные жители по-прежнему могут приносить корм с собой.