Андалусия не будет вводить туристические сборы

Правительство Андалусии не будет вводить туристических налогов, как это сделали Балеарские острова и Каталония, заявила генеральный секретарь по туризму автономного сообщества Сусана Ибаньес. «Лучшие туристические сборы – это те деньги, которые гости готовы заплатить за предоставляемые на нашей территории сервисы, - отметила она, - если у них будут претензии к качеству продуктов и услуг наших ресторанов и отелей, туристы просто уедут и не вернутся, и здесь не помогут никакие налоги».

По ее мнению, сейчас прозрачный процесс туристических сборов еще не налажен в Испании, поэтому гораздо лучше не подталкивать людей к теневым схемам, а создавать сервисы высокого качества за которые туристам самим захочется заплатить.

«Андалусии сейчас хотелось бы увеличить свой турпоток и отказ от дополнительного налога должен в этом помочь. Возможно, в этом случае автономное сообщество может стать конкурентом другим испанским курортам, которые имеют больший приток гостей из других стран», - заключает Ибаньес.