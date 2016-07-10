Американские туристы предпочитают Каталонию, Мадрид и Андалусию

Испанские автономные сообщества Каталония, Мадрид и Андалусия приняли наибольшее число туристов из США в 2015 году. По данным Turespaña, на эти регионы пришлось 80,7% всего турпотока.

Больше всего приняла Каталония – 41,3% американских туристов (на 21% больше, чем в прошлом году). Рост обеспечили в основном пассажиры круизных лайнеров, которые делают остановку в Барселоне.

На втором месте – Мадрид с показателем в 25,8% (больше на 29,2%). На третьем – Андалусия с 13,6% (больше на 14,3%).

Основными международными направлениями для американских туристов остаются соседние Канада и Мексика.