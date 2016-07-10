Пилоты Air Europa готовят забастовки

Пассажиров еще одной испанской авиакомпании ждут неудобства. Пилоты Air Europa запланировали серию забастовок в конце июля и начале августа. По предварительным данным, речь идет о четырех 24-часовых забастовках.

Отношения профсоюза пилотов и руководства компании ухудшились после создания лоукост-филиала и перевода ряда структур на аутсорсинг. Бюджетное подразделение Air Europa Express начало работу в январе и требует создания 400-500 новых рабочих мест. Эти вакансии авиакомпания планирует закрыть в течение двух лет. Пилотов не устраивает существующая в компании система распределения рабочих ресурсов.

Ранее другая испанская авиакомпания – Vueling – допустила многодневную череду операционных сбоев, из-за чего ежедневно отменялись и откладывались десятки рейсов.