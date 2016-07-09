Альмуньекар включился в борьбу с “бронированием” мест на пляже

Вслед за Торревьехой еще один испанский город – Альмуньекар (провинция Гранада, Андалусия) – объявил войну тем, кто занимает с утра место на пляже с помощью зонтиков, стульев, полотенец и других предметов.

В отличие от Торревьехи, где нарушителей штрафуют, власти Альмуньекара пока ограничились предупредительными мерами. Полиция будет патрулировать береговую линию с 3:30 до 4:00, а также с 10:00 до 10:30. Найденные зонтики будут складывает и крепить к ним яркую желтую ленту. На ленте будет предупреждающий текст.

Городские власти надеются, что этих мер хватит, чтобы привить отдыхающим правила “пляжного этикета”. Но если этого окажется недостаточно, зонтики будут забирать. Владелец потом сможет выкупить их за 30 евро.

Напомним, ранее Торревьеха ввела штрафы для туристов, которые с утра пораньше «бронируют» места на пляже. Первый штраф в размере 150 евро был выписан мужчине, который занял с помощью зонтика место на пляже Плайя-дель-Кура. Все попытки нарушителя оспорить штраф потерпели неудачу.