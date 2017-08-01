Аликанте – самый привлекательный город в Испании для путешествия с собакой

Аликанте подаёт пример другим испанским городам, создавая комфортные условия для туристов с четвероногими питомцами. Мэрия Аликанте этим летом во второй раз запустила инициативу по организации специальных пляжей для того, чтобы собаки со всего мира и их хозяева могли вместе насладиться солнцем и морем.

Аликанте – провинция с самым большим количеством пляжей, приспособленных для собак, на всём полуострове. Всего в провинции работает семь таких пляжей, планируется открыть ещё два.

Пляж Агуа-Амарга особенно выделяется среди них предоставляемыми услугами для собак. На пляже работает киоск, где продаётся еда, напитки и игрушки для собак, а также предоставляются услуги по дрессировке. Кроме того, администрация пляжа обратилась ко всем близлежащим отелям с просьбой разрешить размещение с питомцами.