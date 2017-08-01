Мадридцы предпочитают проводить первые выходные августа на Майорке

Маон стал самым популярным испанским направлением для поездок выходного дня в августе, потеснив Пальму-де-Майорка. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные поисковика Kayak, Балеарские острова удерживают лидерство уже два года подряд. Проанализировав поисковые запросы, связанные с бронированием вылетов из Мадрида в августовские уикенды, специалисты портала пришли к выводу, что испанцы предпочитают совершать подобные вылазки в первый уикенд августа.

Первые пять мест среди излюбленных мадридцами направлений для краткосрочных поездок заняли Маон, Пальма-де-Маойрка, Ибица, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лондон. В прошлом году состав первой пятерки был таким же, однако Маон занимал в нем четвертую строчку. Число поисковых запросов, связанных с поездками в первые выходные августа, оказалось на 114% больше, нежели в последний уикенд месяца. В прошлом году наблюдалась аналогичная тенденция, но разница была чуть менее выраженной и составляла 61%.

В этом году представители Kayak решили порадовать своих клиентов, которые остались в столице в одиночестве, и запустили в социальных сетях конкурс #KAYAKdeRODRÍGUEZ (в испанском шутливый термин "de Rodríguez" используется по отношению к временно "холостым" – тем, чей супруг или партнер уехал из города). Пользователей призывают продемонстрировать, как хорошо они проводят лето в столице, пока их друзья и родственники находятся в отпуске, и опубликовать фотографию из Мадрида. Среди участников, чей снимок в Instagram с хэштегом #KAYAKdeRODRÍGUEZ будет признан самым оригинальным, организаторы разыграют путешествие на двоих стоимостью 1 000 евро. Конкурс стартовал 27 июля и продлится до 16 августа.