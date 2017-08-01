На пляжах Коста-Брава туристам предлагают посетить питомники каракатиц

Проект Sepia, который занимается продвижением инициативы по сохранению и воспроизводству популяции каракатиц на побережье Коста-Брава, открыл для посещения питомники на пляжах в Ла-Эскале (комарка Альт-Эмпорда) и Л'Эстартите (комарка Баш-Эмпорда).

Пилотный проект был запущен в прошлом году в Ла-Эскале. Поскольку это развлечение имело успех у публики, было решено повторить его и в нынешнем году.

Питомники представляют собой полосу под водой протяжённостью 30 метров с несколькими островками, образованными сплетениями ветвей мастикового дерева. В начале лета вдоль полосы располагаются тысячи яиц каракатицы, из которых в течение нескольких недель выводятся детёныши. Таким образом, посетители могут наблюдать за развитием небольшой экосистемы в период повышенной активности каракатиц, включая появление детёнышей на свет и рост молодых особей.

Возможность посетить питомники есть у любого желающего. Они расположены прямо у пляжей на небольшой глубине и обозначены буйками. Всё, что необходимо для наблюдения за каракатицами – маска и трубка.