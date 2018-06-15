Аликанте организует фестиваль фуд-траков

В Аликанте с 15 по 20 июня пройдёт фестиваль мобильных кафе.

Фуд-траки расположатся в садах Дворца провинции, где посетителям предложат попробовать традиционные местные продукты, а также блюда из разных уголков Испании и других стран мира, от США и Мексики до Аргентины.

Как сообщают организаторы, ярмарка подходит для всей семьи и включает разнообразные мероприятия: выступления с живой музыкой и танцами, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых и другие развлечения.

По словам властей, проект вновь откроет двери Дворца провинций для посетителей, а также позволит поближе познакомиться с местной кухней.

Вход на фестиваль свободный. Фуд-траки будут работать ежедневно с 12:00 до полуночи.