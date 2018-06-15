В Торредембарре демонтируют скульптуру «Альфа и Омега»

В Торредембарре (Таррагона) на этой неделе демонтируют скульптуру «Альфа и Омега», которая на протяжении 20 лет возвышалась над побережьем муниципалитета. Городские власти были вынуждены пойти на такие меры из-за плачевного состояния конструкции.

Как сообщили в мэрии, за последние месяцы повреждения стали столь значительными, что появилась реальная угроза обрушения. После демонтажа скульптуру внимательно изучат на предмет возможности реставрации, проведут оценку затрат и обсудят целесообразность восстановления.

В начале года власти Торредембарры запросили экспертизу по состоянию скульптуры. Среди выявленных дефектов - уменьшение толщины, повреждение стали, расхождение швов. Процесс коррозии на опорах назван необратимым.

Скульптура «Альфа и Омега» была открыта в 1999 году по случаю 20-летия демократических мэрий. Она представляет собой 12-метровую конструкцию из кортеновской стали весом 12 тонн. Греческие буквы «альфа» и «омега» символизируют восстановление демократии. Фигуры были установлены на бетонной платформе в море в 80 м от берега.