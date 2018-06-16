На борту Iberia можно следить за ЧМ

У пассажиров будет возможность следить за матчами с помощью портала авиакомпании, но в отличие от доступа к интернету, у болельщиков нет необходимости приобретать пакет услуг WiFi.

Сервис будет доступен до 15 июля на рейсах в Америку, Азию и Южную Африку. Портал будет включать данные по всем сборным. На каждом рейсе экипаж будет дополнительно объявлять, какие матчи проходят во время полёта.