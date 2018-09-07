Активисты призывают испанские бары бесплатно подавать воду из-под крана

Организация потребителей и пользователей Испании установила на пляже Victoria в Кадисе огромную скульптуру из песка, которая призывает внести в законодательство требование о бесплатном предоставлении питьевой воды в заведениях.

Организаторы кампании #PideJarraDeAgua выступили с заявлением, в котором говорится, что эта услуга должна быть не «комплиментом» от заведения, а обязанностью баров и ресторанов. Активисты подчёркивают, что вода относится к категории товаров первой необходимости, и ссылаются на то, что право доступа к чистой воде было признано в 2010 году Организацией Объединённых Наций.

Авторы инициативы считают, что потребители не должны платить за бутилированную воду, в то время как вода из-под крана соответствует всем стандартам качества.

По словам активистов, литр водопроводной воды обходится заведениям менее чем в 0,002 евро. Помимо экономической составляющей, активисты продвигают идею использования воды из-под крана вместо минеральной. Они отмечают, что пить воду полезно для здоровья, а использование небутилированной воды более экологично, поскольку оно не связано с пластиком, загрязняющим окружающую среду.

В организации также сообщают, что, несмотря на дешевизну самой воды, некоторые заведения прибавляют к стоимости дополнительные издержки, такие как обслуживание и уборка. В связи с этим активисты предложили ставить на столы графины с водой и стаканы, чтобы клиенты могли сами себе её наливать.