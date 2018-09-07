Бургосскую кровяную колбасу запатентовали

Список включает 1430 продуктов из разных точек Европы. Кастилия и Леон представлена в нём 68 наименованиями, включая саламанское мясо, чорисо Кантимпалос, леонскую солонину и ботильо Бьерсо.

Пока процесс регистрации географических указаний бургосской морсильи не завершён. Помимо наименования места происхождения, Еврокомиссия обозначила состав для кровяной колбасы, чтобы она могла считаться бургосской морсильей: лук сорта оркаль, свиной жир или сало, рис, кровь, приправы и соль. Также была установлена «правильная» форма и цвет.

Отныне на этикетках зарегистрированных компаний будет в обязательном порядке размещена аббревиатура IGP, подтверждающая, что морсилья происходит именно из Бургоса. В настоящее время её изготовлением занимаются шесть производств.

Внесение в список должно защитить продукт от подделок, а также повысить его качество и способствовать экономическому развитию сельских районов.

Всего в Испании действует три классификации продуктов по качеству: защищённое наименование по происхождению (DOP), защищённые географические указания (IGP) и Гарантия традиционного продукта (ETG). Все они направлены на защиту качества продуктов, но имеют некоторые различия. К товарам DOP выдвигаются самые строгие требования, и предполагается, что производство продукта на всех этапах происходит в определённой географической зоне, что придаёт ему особые свойства. Знак IGP также связан с географическими характеристиками, но требует, чтобы хотя бы одна фаза изготовления осуществлялась в конкретном регионе. ETG включает продукты, которые отличаются своим составом и традиционным способом изготовления без обязательной привязки к месту.