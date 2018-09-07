В Торревьехе туристам предлагают съездить на традиционную рыбалку

Совет по туризму Торревьехи (Аликанте) запустил проект, в рамках которого туристы могут познакомиться с мастерством традиционной рыбалки. Программа предполагает тур на рыбацком судне для ловли барабульки.

По словам властей Торревьехи, барабулька – один из наиболее традиционных видов рыбы в этой местности. Ловят барабульку обычно по ночам, а тур с выходом из порта Торревьехи длится около двух часов.

С помощью этой инициативы администрация надеется разнообразить туристическое предложение в регионе, а также продвигать концепцию устойчивого туризма, привлекая к деятельности местное рыболовецкое сообщество.