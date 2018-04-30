AirBaltic будет летать из Риги в Мадрид и Малагу

В официальном заявлении авиалинии сообщается, что рейсы соединят Ригу с Мадридом и Малагой.

Как отмечает руководство компании, новые маршруты откроют для путешественников не только столицу Латвии, но и соседние страны: Эстонию и Литву.

В настоящее время airBaltic предлагает 70 рейсов из Риги в Таллинн и Вильнюс. Летом 2018 года авиакомпания также запускает рейсы в Сочи, Калининград и Алматы. К тому же, карта маршрутов перевозчика пополнилась и другими европейскими направлениями: Лиссабон (Португалия), Бордо (Франция) и Сплит (Хорватия).