Iberia представила собственный путеводитель

В путеводителе представлена подборка путешествий членов клуба Iberia Plus.

Несколько месяцев назад испанская авиалиния запустила кампанию, в ходе которой пассажиров Iberia Plus просили отправить небольшие рассказы о своих лучших путешествиях, поездках мечты и рекомендациях для других клиентов.

Ежемесячно авиалиния выбирала лучшую историю. По завершении проекта Iberia собрала рассказы воедино и представила их в виде путеводителя на сайте.