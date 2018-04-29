Баскский ресторан вошёл в тройку лучших в Европе

По сравнению с прошлым годом ресторан, владельцем которого является шеф-повар Виктор Аргинсонис, поднялся в рейтинге на три позиции, с 6 на 3 место. Всего престижный рейтинг включает 100 ресторанов по всей Европе.

Баскский ресторан Azurmendi шеф-повара Энеко Атча, который возглавлял рейтинг в 2015 году, занял пятую строчку.

Мировым лидером был назван швейцарский ресторан Schloss Schauenstein, второе место занял шведский Fäviken.

В топ-50 в этом году вошло 13 испанских заведений. Свои позиции по сравнению с прошлым годом улучшил ресторан Disfrutar (Барселона), который поднялся с 29 на 12 место. Ca l'Enric (Жирона) занял 28 место, поднявшись на 16 позиций, а Aponiente (Кадис) поднялся на 36 позиций и оказался на 25 месте.

Также в рейтинге на 9 строчке разместился Quique Dacosta Restaurante (Валенсия), на 22 - El Celler de Can Roca (Жирона), на 27 - Sant Pau (Барселона), на 33 – DiverXO (Мадрид), на 39 – Tickets (Барселона), на 43 – Els Casals (Барселона), на 44 – Enigma (Барселона), на 49 - Martín Berasategui (Гипускоа).

OAD также представил топ-100 ресторанов Gourmet Casual, в котором лидирующие позиции заняли каталонские заведения. В эту категорию входят рестораны, где стоимость дегустационного меню не превышает 75 евро. Рейтинг возглавили Estimar и El Quim, расположенные в Барселоне и Ganbara (Жирона).