Зидан: "Я доволен своим составом, мне не нужны изменения"

В преддверии товарищеского Класико, который пройдет сегодня в Майами (США) в 2:00 по Мадриду (3:00 по Москве) главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан заверил, что полностью доволен своим составом команды и не хочет никаких изменений.

«Я доволен командой, у нас играют лучшие игроки. Мы достаточно выиграли в таком составе и в новом сезоне собираемся сделать то же самое. У меня отличный состав, мне не нужны изменения. Не хватает только Криштиану Роналду, который присоединится к нам 5 августа. Впереди нас ожидает сложный год, потому что все захотят нас обыграть», – заявил Зидан на пресс-конференции перед встречей с «Барселоной».

Что касается слухов об уходе Неймара, то француз высоко оценил игровые качества этого игрока: «Неймар – талантливый игрок и отличный соперник, посмотрим, чем все закончится. «Барса» всегда была самым главным соперником для «Мадрида». Это будет прекрасный матч, который мы хотим провести лучше, чем против «Сити».

«Мы довольны своей предсезонкой. Организация тура в США находится на высшем уровне, нас везде отлично встречают. Кроме того, у нас есть время, чтобы потренироваться. Климат здесь немного другой, но в целом все отлично. Мы постараемся быть сконцентрированы в течение всего матча и не допускать ошибок, как против «Сити», – добавил Зидан.