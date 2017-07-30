«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском Класико в Майами

«Барселона» выиграла первое Класико сезона в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. Матч, проходивший в Майами (США), завершился победой каталонцев против «Реала» со счетом 3:2, а победный гол оказался на счету у Жерара Пике.

Как и ожидалось заранее, товарищеский Класико был всего лишь очередным матчем предсезонки, в котором команды показались не самую лучшую форму, слишком часто расслаблялись, особенно в защите, а в физическом плане обоим клубам есть над чем работать.

Чемпион Испании и Европы проиграл свой третий матч в предсезонке и продолжает показывать странную игру на поле с серьезными ошибками в защите. «Барса», в свою очередь, играла лучше соперника, пытаясь чаще прессинговать через Месси и Неймара. Аргентинец открыл счет уже на третьей минуте, а к седьмой минуте каталонцы вели 2:0 благодаря голу Ракитича.

«Реал» немного позже вошел в игру, но успел отыграться до ничьей до перерыва. Сначала, на 14-й минуте, голом отличился Матео Ковачич, а за десять минут до конца первого тайма Марко Асенсио сравнял счет. С этого момента матч более или менее сравнялся, однако «Мадрид» продолжал совершать большое количество ошибок.

Во втором тайме оба тренера изменили составы своих команд, однако защита «Реала» по-прежнему показывала низкий уровень игры. «Барселона» слишком легко доходила до ворот соперника, и один из таких моментов завершился голом Жерара Пике, который отправил мяч в ворота после штрафного Неймара.

«Реал Мадрид» – «Барселона» 2:3

Голы: 0:1 – 3' Месси, 0:2 – 7' Ракитич, 1:2 – 14' Ковачич, 2:2 – 36' Асенсио, 2:3 – 50' Пике.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан (Вальехо, 46'), Марсело (Тео, 74'), Карвахаль (Хакими, 74'), Рамос (Начо, 46'), Ковачич (Себальос, 74'), Каземиро (Маркос Льоренте, 74'), Асенсио (Васкес, 46'), Модрич (Иско, 46'), Бэйл (Оскар Родригес, 74'), Бензема (Майораль, 74').

«Барселона»: Силлессен, Умтити (Вермален, 63'), Пике (Маскерано, 73'), Альба (Динь, 73'), Алеиш Видаль (Нелсон Семеду, 63'), Ракитич (Аленья, 73'), Бускетс (Серджи Сампер, 73'), Иньеста (Серджи Роберто, 46'), Неймар (Туран, 73'), Месси (Денис Суарес, 63'), Суарес (Пако Алькасер, 63').