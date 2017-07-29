Жозеп Бартомеу: "Если Неймару у нас не нравится, он может уйти, заплатив отступные"

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заверил, что если Неймар хочет уйти, то клуб его отпустит после оплаты суммы отступных в размере 222 миллионов евро.

«Неймар перешел в «Барселону» четыре года назад. Это талантливый игрок, но в футболе есть отступные. В футболе все постоянно меняется, и если ему здесь некомфортно, то он может уйти, заплатив отступные», – сообщил Бартомеу в высказываниях телеканалу ESPN.

«Я знаю точно, что сейчас Неймар сконцентрирован на Класико в Майами. Когда закончится тур, мы обсудим эту тему», – добавил президент «Барсы», отметив, что в Испании, если игрок не доволен своим положением в клубе, то он может без проблем уйти, выплатив всю сумму отступных.