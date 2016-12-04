Зидан: "Когда ты веришь, может произойти все, что угодно"

Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан прокомментрировал ничью против «Барселоны» (1:1) на «Камп Ноу», отметив игру команды против такого соперника и выразив гордость за веру до самой финальной минуты.

«Я доволен игрой «Мадрида», поскольку мы выложились по максимуму. Я бы хотел отметить сердце команды, то, как мы боролись до самого конца и верили в свои силы», – отметил Зидан после матча на «Камп Ноу».

Французский тренер не стал высказываться о справедливости результата, поскольку его уже не изменить: «Что есть, то есть, результат никак не изменить. Самое главное, что мы верили в себя до самого конца, и я хочу отметить игру команды. Когда ты вкладываешь душу в работу и веришь, то может произойти все, что угодно».

«У команды было достаточно моментов, но не хватило удачи у ворот соперника, чтобы забить первыми. Непросто сыграть против «Барсы» так, как сыграли мы. И мы будем бороться с таким сильным соперником на протяжении всей Ла Лиги», – заявил Зидан.

«Рамос? Это человек с характером, и в таких матчах он никогда не сдается и подбадривает игроков. Меня не удивляет его настрой и гол – это и есть наш Серхио», – прокомментировал Зидан гол Рамоса на последней минуте.

Несмотря на то, что одно очко и сохранение отрыва можно считать победой, для тренера «Реала» одно очко – это одно очко: «Мы заработали одно очко, а победа – это три. Я доволен отношением команды к игре и тем, как мы провели матч, и одно очко тоже неплохо».