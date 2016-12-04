Серхио Рамос сравнял счет в Класико на последней минуте

«Реал Мадрид» и «Барселона» сыграли вничью (1:1) в эту субботу на «Камп Ноу» в достаточно рядовом матче, который не напоминал обычные полные напряжения противостояния. Первый гол был забит Луисом Суаресом, а сравнял счет Серхио Рамос на последней минуте.

Когда казалось, что победа находится в руках «Барсы», на поле появился спаситель «Мадрида» Серхио Рамос, для которого голы на последних секундах дело не новое. Испанец не раз сравнивал счет или вырывал победу голами на последних минутах: например, против «Атлетико» в финале Лиги Чемпионов или с «Севильей» в Суперкубке Европы.

Ни «Барса», ни «Реал» не провели достойного матча для Класико, и ничья стала справедливым результатом. В первом тайме команда Зидана показывала хорошую игру, контролировала соперника и создавала опасные моменты, которые не смогла реализовать.

«Барселона» начала доминировать только после перерыва, однако, в отличие от «Реала», сумела этим воспользоваться, чтобы выйти вперед на табло. Луис Суарес забил гол со штрафного после фола Варана, и этот гол изменил ход встречи. «Мадриду» стало сложнее играть, однако и «Барселоне» этот гол не помог взять игру полностью в свои руки.

«Реал» начал усиленно атаковать только в последние десять минут, надеясь сравнять счет, а «Барселона» отбивалась от соперника на своей стороне поля и изредка выходила в контратаки. Появление на поле Андреса Иньесты значительно улучшило игру каталонцев, но даже это не помогло избежать гола Серхио Рамоса, который в очередной раз забил после подачи Луки Модрич с углового.

На последних секундах у «Барсы» была отличная возможность вырвать победу, но Каземиро удалось отбить мяч на линии ворот вместо Кейлора Наваса. Таким образом, после этого тура между «Барсой» и «Реалом» сохраняется разница в шесть очков, а команда Зидана продолжает лидировать в Ла Лиге.

«Барселона» – «Реал Мадрид» 1:1

Голы: 1:0 – 53' Суарес, 1:1 – 90' Рамос.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Ракитич (Иньеста, 60'), Бускетс, Андре Гомеш (Туран, 78'), Месси, Суарес, Неймар (Суарес, 87').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Ковачич (Мариано, 86'), Васкес, Иско (Каземиро, 66'), Роналду, Бензема (Асенсио, 77').