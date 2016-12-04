Луис Энрике: "Гол Рамоса стал для нас ушатом холодной воды"

«Матч был довольной равный, хотя во втором тайме мы играли лучше и заслуживали победы. Сложно контролировать каждую деталь в матче такого масштаба, и «Мадрид» любит забивать на последних минутах. После гола мы планировали контролировать игру, но не получилось. Кроме того, игрокам были даны указания не фолить у штрафной, но это не всегда можно контролировать», – сообщил Луис Энрике после матча с «Реалом».

«В футболе нет понятия справедливости и несправедливости. Мы владели мячом после гола, «Мадриду» почти не удавалось атаковать. У Месси и Неймара были моменты, чтобы поставить точку в игре, но не получилось. Соперник очень хотел сравнять счет, и гол Рамоса стал для нас ушатом холодной воды... Но нужно продолжать работать», – признался тренер каталонцев.

В этом сезоне «Барса» потеряла девять очков на «Камп Ноу», что тревожит Луиса Энрике: «Мы играли лучше соперника и заслуживали победы, но нам нужно играть лучше. Наша статистика на «Камп Ноу» в этом сезоне говорит сама за себя: обидно потерять дома девять очков, именно поэтому мы не лидируем в Ла Лиге».