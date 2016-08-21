Женская сборная по баскетболу завоевала серебро на Олимпийских играх

Женская сборная Испании по баскетболу проиграла в финале Олимпийских игр сборной США со счетом 101:72 (21:17, 28:15, 32:17, 20:23). Несмотря на поражение против лучшей сборной мира, баскетболистки добились лучшего результата для Испании в истории Игр, а самой результативной стала Альба Торренс с 18 очками.

Сборная Испании выложилась по максимуму в этом финале и даже в какие-то моменты вела в счете против США. Однако американские баскетболистки быстро набирали обороты, и уже скоро стало ясно, что США снова увезет золото в этом виде спорта.

Испания прошла сложный путь до финала, боролась и не опускала руки, открыв новый этап в женском баскетболе в стране. Для США, в свою очередь, это уже шестое золото подряд в женском баскетболе на Олимпийских играх, а победная серия составляет 49 игр.