Каролина Марин завоевала золото в бадминтоне

Испанская бадминтонистка Каролина Марин стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной категории, обыграв в финале Синдху Пусарла из Индии со счетом 19:21, 21:12, 21:15. Таким образом, Каролина завоевала свою первую олимпийскую медаль в индивидуальной категории и шестое золото для Испании в Олимпийских играх в Рио-де-Жайнеро.

Двукратная чемпионка Европы и мира была главным кандидатом на победу на этих Олимпийских играх, и Марин не разочаровала своих болельщиков и свою страну. Однако финал для 23-летней уроженки Уэльвы (Андалусия) прошел не так просто: Каролина проиграла первый сет, после которого уже не имела права на ошибку. Борьба во втором и третьем сете была достаточно напряженной, но талант и сконцентрированность испанки помогли ей завоевать золото.

Кроме того, Каролина Марин стала первой бадминтонисткой неазиатского происхождения, которой удалось выиграть золото в истории Олимпийских игр.