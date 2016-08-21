«Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 6:2

«Барселона» с хорошей ноты начала Чемпионат Испании, обыграв в первом туре «Бетис» с разгромным счетом 6:2. Луис Суарес отличился хет-триком, Месси – дублем, а счет в матче открыл Арда Туран уже на 6-й минуте.

«Барселона» захватила преимущество в игре уже с первых минут, а первого гола болельщикам пришлось ждать недолго. Уже на 6-й минуте Арда Туран отправил мяч в сетку ворот после навеса Луиса Суареса в штрафную соперника. «Бетису» удалось сравнять счет на 21-й минуте благодаря мощному удару Рубена Кастро, однако это только еще больше подстегнуло «Барсу», которая стала чаще выходить в атаку.

До перерыва команде Луиса Энрике удалось отметиться еще двумя голами: Лео Месси вывел «Барселону» вперед голом со штрафной, а за несколько минут до свистка Луис Суарес забил Антонио Адану после передачи с фланга от Серджи Роберто. Казалось, что «Барселона» начинает Ла Лигу точно так же, как и закончила предыдущую – в качестве победителя, который громит своих соперников.

Во втором тайме «Барса» продолжала атаковать соперника, отправив в сетку «Бетиса» еще три мяча: два от Луиса Суареса и один от Месси. Несмотря на разгромный результат, Луису Энрике придется задуматься о работе над ошибками в линии защиты, где совершись достаточно ошибок в течение игры и особенно в моменте второго гола «Бетиса».

«Барселона» – «Бетис» 6:2

Голы: 1:0 – 6' Туран, 1:1 – 21' Рубен Кастро, 2:1 – 37' Месси, 3:1 – 42' Суарес, 4:1 – 56' Суарес, 5:1 – 57' Месси, 6:1 – 82' Суарес, 6:2 – 84' Рубен Кастро.

«Барселона»: Браво, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба (Динь, 76'), Ракитич, Бускетс, Суарес (Мунир, 70'), Месси, Суарес, Туран.

«Бетис»: Адан, Сехудо, Бруно Гонсалес, Манди, Пеццелья, Дурмиси, Мартен (Себальос, 36'), Гутьеррес (Мусонда, 55'), Петрос (Фабиан Руис, 59'), Санабрия, Рубен Кастро.