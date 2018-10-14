Теннисисты ополчились на Пике из-за нового формата Кубка Дэвиса

Футболист Жерар Пике отправился в Китай, чтобы посетить финальный матч теннисного турнира Shanghai ATP World Tour Masters 1000, несмотря на критику в свой адрес со стороны именитых теннисистов. Многие спортсмены не поддерживают новый формат проведения Кубка Дэвиса, который был предложен компанией-инвестором, владельцем которой является защитник ФК «Барселона».

Так, немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что не будет участвовать в новом Кубке, а другие спортсмены оставили своё участие под вопросом. Зверев отметил, что под конец года все спортсмены устают, и теннисисты не исключение, поэтому проводить сокращённый 10-дневный турнир в конце ноября – это «безумие». Его мнение разделяют также Роджер Федерер и Новак Джокович. Серб сослался на то, что для него в приоритете подготовка к Кубку мира, но отметил, что решение окончательно не принято, и он проконсультируется со своей командой.

37-летний Федерер, в свою очередь, заявил, что новый турнир рассчитан на молодое поколение игроков. Ранее из его уст уже звучала критика в адрес компаний ITF и Kosmos, которые были инициаторами изменений. По словам швейцарского теннисиста, не стоит превращать Кубок Дэвиса в «Кубок Пике». Он добавил, что у многих теннисистов, в целом, вызывает недоумение, что футболист вмешивается в их вид спорта.