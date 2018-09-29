ФК «Барселона» меняет герб

Футбольный клуб «Барселона» объявил о том, что представит на голосование членов ассамблеи обновлённый герб. Дизайн будет похож на оригинальный, но с некоторыми изменениями. С герба планируют убрать аббревиатуру FCB, которая присутствовала на варианте, использовавшемся на протяжении последних лет.

Новый дизайн заявлен как «эволюция, сохраняющая верность историческим элементам герба»: Барселоне, Каталонии, сине-гранатовым цветам, и мячу. Также отмечается, что обновлённый логотип будет лучше смотреться в цифровом варианте.

Помимо отсутствия букв, новый дизайн предполагает более отчётливые очертания мяча, более насыщенные оттенки и гармонизацию формы и цвета.

В клубе отметили, что на протяжении всей истории «Барселоны» с момента основания в 1899 году, герб периодически менялся, чтобы соответствовать своему времени, а современные потребности во многом обусловлены цифровыми технологиями.