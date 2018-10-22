Марк Маркес вновь стал чемпионом мира в классе MotoGP

Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Марк Маркес в седьмой раз завоевал титул чемпиона мира и в пятый раз стал лучшим в классе MotoGP, благодаря победе на Гран-При Японии, который состоялся 21 октября.

Маркес смог обеспечить себе лидерство в личном зачёте за три этапа до финала, набрав на 102 очка больше чем его главный соперник Андреа Довициозо. Во время гонки итальянец совершил ошибку за четыре круга до финиша, чем успешно воспользовался Маркес.

25-летний испанский мотогонщик выступает на чемпионате мира девять сезонов подряд, и за это время он успел стать самым молодым пятикратным чемпионом.