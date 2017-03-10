«Сельта» обыграла «Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Гол французского нападающего Клаудио Бовю дал «Сельте» победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара» (2:1), у которого еще будет возможность отыграться в России.

Бовю вышел на поле на 78-й минуте, чтобы стать героем победы хозяев: француз отправил мяч в ворота головой с идеального навеса Уго Мальо. Это было последней атакой «Сельты», которая активно атаковала до перерыва и забила первый гол еще на 50-й минуте.

После первого тайма, в котором «Сельта» полностью доминировала над соперником, датчанин Васс открыл счет, после чего хозяева словно исчезли с поля. Подопечные Эдуардо Бериццо потеряли позиции и позволяли «Краснодару» доходить с опасными атаками до своих ворот. Именно по этой причине россияне сравняли счет уже спустя шесть минут благодаря голу Классона.

До 90-й минуты казалось, что «Сельта» вновь, как и против украинцев, не воспользуется домашней игрой, чтобы получить преимущество перед ответной встречей. Однако Бовю, который вернулся на поле только две недели назад после травмы, позволил «Сельте» заполучить небольшое преимущество перед поездкой в Краснодар.

«Сельта» – «Краснодар» 2:1

Голы: 1:0 – 50' Васс, 1:1 – 56' Классон, 2:1 – 90' Бовю.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс (Хосабед, 70'), Радоя, Диас, Аспас, Гвидетти (Бовю, 78'), Систо.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75'), Перейра, Жигулев (Торбинский, 83'), Классон, Вандерсон (Лаборде, 78').