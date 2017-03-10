Хаби Алонсо завершит карьеру в конце сезона

Испанский центральный полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо сообщил в этот четверг о завершении карьеры по окончанию этого сезона после 18 лет в футболе и множестве выигранных титулов.

«Это было непростое решение, но я верю, что принял его в правильный момент. Я всегда думал, что нужно завершить карьеру раньше, а не позже. Я прекрасно себя чувствую, но считаю, что именно сейчас надо поставить точку», – приводит слова Алонсо официальный сайт немецкого клуба.

«Мне хотелось завершить карьеру на высоком уровне, и «Бавария» – это высочайший уровень. Мне повезло сыграть за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Это прекрасные клубы, и я даже не думал, что мне удастся сделать такую отличную карьеру», – признался полузащитник.

Кроме многочисленных клубных трофеев Хаби Алонсо с гордостью может занести в свой список 114 игры за сборную Испанию и исторический «требл» – Чемпионат Европы 2008 года, Чемпионат мира 2010 года и Чемпионат Европы 2012 года.