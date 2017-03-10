«Бетис» и «Райо Вальекано» разорвали арендное соглашение по Зозуле

Как сообщает официальный сайт «Бетиса», андалузский клуб разорвал соглашение с «Райо Вальекано» об аренде украинского нападающего Романа Зозули. 27-летний игрок продолжит тренироваться с «Бетисом», пока не найдет новую команду.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Бетис» отдал в аренду Зозулю в «Райо Вальекано», однако ультрас болельщики выступили против украинца. Они обвинили его в нацизме и потребовали у руководства клуба отменить оформленную сделку.

Зозуля вернулся в «Бетис», где получил огромную поддержку от товарищей по команде, однако выступать в Чемпионате Испании он не может. Отметим, что ФИФА разрешила игроку перейти в команду, которая начинает выступление в чемпионате в 2017 году, и в данный момент агент украинца активно занимается поиском команды для игровой практики.