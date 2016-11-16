Сборная Испании по футболу сыграла вничью с Англией (2:2) в товарищеском матче, забив оба своих гола на финальных минутах встречи. Последний матч команды в 2016 году оставил впечатления намного хуже, чем последний матча 2015 года.

Когда все уже было потеряно, а Испания проигрывала 2:0, появились Яго Аспас и Иско, чтобы сравнять счет и спасти команду. Однако даже неплохой результат не может скрыть отсутствие игры и несыгранность испанцев, которых Англия обыграла по всем фронтам.

Ахиллесовой пятой для Испании стала защита, однако центр поля у команды Лопетеги был тоже не самый сильный. Англичане без проблем закрыли Бускетса с первых минут и обыгрывали Тьяго раз за разом. Одна из детских ошибок Испании в центре поля и привела к первому пенальти Англии: Варди отобрал мяч у соперника и быстро направился в штрафную, где у Пепе Рейны был единственный вариант избежать гола – совершить пенальти.

В игре Испании отсутствовала свежесть, к которой так стремится Лопетеги, а лучший игрок матча Витоло был единственным, кто показывал достойную игру в первом тайме. Это был первый матч под руководством Лопетеги, который команда проигрывала, и даже замены не смогли взбодрить сборную Испании.

На 89-й минуте Аспас сократил счет на табло: 2:1 уже казались огромной и незаслуженной наградой для Испании. Но на последней секунде встречи Иско получил мяч в штрафной и отправил его в ворота, сравняв счет. Результат – это единственное, что могла отпраздновать Испания после таких 90 минут.

Англия – Испания 2:2

Голы: 1:0 – 9' Лаллана (пенальти), 2:0 – 48' Варди, 2:1 – 89' Аспас, 2:2 – 90' Иско.

Англия: Харт (Хитон, 46'), Роуз (Крессуэлл, 79'), Клайн, Кэйхилл (Джагелка, 46'), Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 27'), Дайер, Стерлинг (Таунсенд, 65'), Лингард, Хендерсон, Варди (Рэшфорд, 67').

Испания: Рейна, Аспиликуэта, Карвахаль, Начо, Мартинес, Алькантара (Эррера, 56'), Мата (Аспас, 46'), Витоло (Коке, 46'), Бускетс (Нолито, 78'), Сильва (Иско, 64'), Адурис (Мората, 64').