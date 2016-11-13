Адурис стал самым возрастным автором гола в сборной Испании

Ариц Адурис стал самым возрастным автором гола в истории сборной Испании: в данный момент испанскому нападающему 35 лет, 9 месяцев и 1 день. Адурис отличился голом в матче против Македонии (4:0) в рамках отборочного тура к Чемпионату мира-2018.

Таким образом, Адурис побил рекорд Хосе Марии Пенья, который был самым возрастным автором гола с 30 ноября 1930 года. В момент гола нападающему «Мадрида» Пенье было 35 лет, 7 месяцев и 11 дней, и его мяч был забит в товарищеском матче против Португалии в Бельгии.

«Я рад представлять Испанию в таком возрасте. Я делаю все, чтобы помочь команде, и стараюсь выкладываться по максимуму. Я получаю удовольствие от игры в сборной», – прокомментировал Адурис после матча.